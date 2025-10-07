Ушаков: лидеры КНР и КНДР поздравили Путина с днем рождения тепло и нестандартно
Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель КНДР Ким Чен Ын 7 октября направили теплые и нестандартные поздравления с днем рождения российскому президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
«Сегодня день рождения нашего президента. Поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых и, я бы сказал, нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее», — сказал Ушаков.
Он также отметил, что официально мировые лидеры смогут поздравить Путина с днем рождения после 14:00. После этого журналистам предоставят информацию о том, кто выразил теплые пожелания российскому лидеру в его день.
На момент публикации заметки Путин получил не менее 30-40 поздравлений. Одно из пожеланий глава России получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. По словам Ушакова, поздравление из Белоруссии было хорошим и теплым.
7 октября российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 73 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этот день главу государства планировали поздравить в том числе внуки.
