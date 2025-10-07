Ушаков: лидеры КНР и КНДР поздравили Путина с днем рождения тепло и нестандартно

Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель КНДР Ким Чен Ын 7 октября направили теплые и нестандартные поздравления с днем рождения российскому президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

«Сегодня день рождения нашего президента. Поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых и, я бы сказал, нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что официально мировые лидеры смогут поздравить Путина с днем рождения после 14:00. После этого журналистам предоставят информацию о том, кто выразил теплые пожелания российскому лидеру в его день.

На момент публикации заметки Путин получил не менее 30-40 поздравлений. Одно из пожеланий глава России получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. По словам Ушакова, поздравление из Белоруссии было хорошим и теплым.

7 октября российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 73 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этот день главу государства планировали поздравить в том числе внуки.

