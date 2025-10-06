«Внуки поздравят дедушку»: как Путин отпразднует день рождения
Фото - © РИА Новости
Внуки поздравят президента России Владимира Путина с днем рождения. О его планах на этот праздник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Ura.ru.
«Внуки поздравят дедушку, как всех дедушек — тепло и с любовью», — сказал Песков.
У главы РФ есть личные планы на празднование дня рождения. Однако Песков осведомлен только о рабочих.
Владимир Путин отпразднует день рождения 7 октября. Российскому лидеру исполнится 73 года.
Несмотря на это, в этот день ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо этого, состоится большое количество международных телефонных разговоров.
