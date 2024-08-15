Управление верховного комиссара ООН запросило доступ в Курскую область

сегодня в 14:55

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направило России запрос о доступе сотрудников на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщает ТАСС .

Официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел отметила, что это было сделано соответствии с мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека.

Специалисты планируют оценить ситуацию с правами человека на фоне боевых действий против ВСУ на указанных территориях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что заявление УВКПЧ не является перформансом или желанием снять с себя ответственность.

С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.