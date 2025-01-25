Западным странам придется разморозить российские активы, чтобы начать с РФ переговоры по Украине, сообщает РИА Новости .

Как пишет Unherd, о данном аспекте на Западе почти не говорят ни политики, ни журналисты.

Запад показывает наивность и незнание, когда предпочитает верить экономическим аналитикам, которые дают неправильную оценку ситуации в РФ. Также введением тарифов против России президент США Дональд Трамп навредит собственной стране, так как Штаты закупают у РФ материалы, которые нужны для атомной энергетики, а новые рестрикции не окажут никакого влияния.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам по Украине, в том числе со Штатами.