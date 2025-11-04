Умер вице-президент США

сегодня в 14:53

Бывший американский вице-президент Дик Чейни скончался в 84 года

46-й американский вице-президент Дик Чейни скончался. Об его уходе рассказал основатель портала Punchbowl Джейк Шерман, сообщает РИА Новости .

Чейни умер в 84 года. Он тяжело болел.

«Умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов», — отметил Шерман.

Чейни был членом Палаты представителей США с 1979 по 1989 год. При президенте Джордже Буше-старшем работал 17-м министром обороны Соединенных Штатов (с 1989 по 1993 годы).

При Джордже Буше-младшем Чейни был вице-президентом США (с 2001 по 2009 годы).

