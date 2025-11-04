Умер вице-президент США
Бывший американский вице-президент Дик Чейни скончался в 84 года
Фото - © Давид Хизанишвили/РИА Новости
46-й американский вице-президент Дик Чейни скончался. Об его уходе рассказал основатель портала Punchbowl Джейк Шерман, сообщает РИА Новости.
Чейни умер в 84 года. Он тяжело болел.
«Умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов», — отметил Шерман.
Чейни был членом Палаты представителей США с 1979 по 1989 год. При президенте Джордже Буше-старшем работал 17-м министром обороны Соединенных Штатов (с 1989 по 1993 годы).
При Джордже Буше-младшем Чейни был вице-президентом США (с 2001 по 2009 годы).
Ранее скончался автор закона об общественном контроле, политик и правозащитник Валерий Борщов. Он умер дома.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.