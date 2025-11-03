Утром 3 ноября умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщов

сегодня в 14:30

Утром 3 ноября умер автор закона о общественном контроле, политик, правозащитник Валерий Борщов. Он скончался дома, сообщает в своем Telegram-канале член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Борщов длительное время сражался с тяжелой болезнью. В последние год он не вставал.

При этом политик проявлял активность. Он звонил и помогал людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Борщов был свободолюбивым. Он, будучи депутатом Госдумы сделал все, чтобы появился закон об общественном контроле.

Борщов был депутатом Моссовета с 1990 до 1993 года. С 12 декабря 1993 до 19 декабря 1999 года работал депутатом Госдумы.

Борщов добился того, чтобы приняли 76-й Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Он заработал с 1 сентября 2008 года.

