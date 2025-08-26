Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

26 августа ушел из жизни экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Ему было 65 лет, сообщает «Царьград» .

Мужчина занимал пост главы региона на протяжении 16 лет: с 1991 по 2007 год. О кончине экс-губернатора заявил врио главы региона Александр Дронов. По его словам, Прусак возглавлял область в сложнейший период.

Он также отметил, что Михаил Михайлович обладал профессионализмом, смелостью и умением брать на себя ответственность за решения. Дронов считает, что благодаря Прусаку регион сделал важные шаги в развитии.

Также Дронов добавил, что экс-глава области последовательно отстаивал интересы ее жителей, а его заслуги были признаны властями страны. Прусак был удостоен различных государственных наград.

Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким скончавшегося политика.

