Ульянов: «Европа ставит амбициозные цели, но как она планирует их достичь?»

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале резко раскритиковал риторику европейских политиков о необходимости «победы» над Москвой.

«Если ЕС действительно верит в эту возможность, то как именно он планирует ее достичь? И главное — зачем?», — написал дипломат.

Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров выглядят особенно странно на фоне очевидного провала санкционной политики и растущих экономических проблем в самом Евросоюзе.

«Вместо поиска диалога Брюссель продолжает делать ставку на силовое давление, эффективность которого вызывает большие вопросы», — отметил Ульянов.

Это заявление прозвучало в преддверии ожидаемого в июне нового пакета антироссийских ограничений со стороны ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил современную политику ЕС.