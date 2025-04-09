Ульянов: «Европа ставит амбициозные цели, но как она планирует их достичь?»
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале резко раскритиковал риторику европейских политиков о необходимости «победы» над Москвой.
«Если ЕС действительно верит в эту возможность, то как именно он планирует ее достичь? И главное — зачем?», — написал дипломат.
Он подчеркнул, что заявления европейских лидеров выглядят особенно странно на фоне очевидного провала санкционной политики и растущих экономических проблем в самом Евросоюзе.
«Вместо поиска диалога Брюссель продолжает делать ставку на силовое давление, эффективность которого вызывает большие вопросы», — отметил Ульянов.
Это заявление прозвучало в преддверии ожидаемого в июне нового пакета антироссийских ограничений со стороны ЕС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров осудил современную политику ЕС.