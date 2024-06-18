Украинский депутат: Киев ошибся в формате саммита в Швейцарии

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В Раде заявили, что зря провели швейцарский саммит без Москвы

Украина промахнулась, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, пишет ТАСС .

«Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», — сказал депутат, комментируя итоги конференции.

Он предположил, что Москва теперь не будет участвовать в так называемой «второй части саммита.

«Все 90 процентов (участников конференции. — Прим. ред.) выразились, что без России саммит бесполезен», — цитирует агентство слова депутата.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинский «саммит мира» провалился.