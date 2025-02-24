Украинские военные подозревают, что Трамп работает на Россию
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Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили серьезные опасения относительно истинных намерений президента США Дональда Трампа. Они считают, что новый американский лидер является российским агентом, пишет «Лента дня».
Украинские военные заподозрили Трампа в сотрудничестве с Москвой из-за его предложений по разрешению конфликта на территории Украины.
В ВСУ даже появилась версия о том, что американский лидер может намеренно действовать в интересах России. Его позиция вызывает определенное недоумение не только в Киеве. После высказываний президента США Германия пригрозила разорвать отношения с Америкой.
Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт возник не по вине Москвы, а из-за действий двух президентов: главы Украины Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена.