Украинские военные заподозрили Трампа в сотрудничестве с Москвой из-за его предложений по разрешению конфликта на территории Украины.

В ВСУ даже появилась версия о том, что американский лидер может намеренно действовать в интересах России. Его позиция вызывает определенное недоумение не только в Киеве. После высказываний президента США Германия пригрозила разорвать отношения с Америкой.

Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт возник не по вине Москвы, а из-за действий двух президентов: главы Украины Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена.