В Германии пригрозили США разрывом связей из-за высказываний Трампа
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила США разрывом связей, как ранее Европа поступила с Россией. Она сделала такое заявление на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Министр призвала увеличить давление на Вашингтон. По ее словам, американцы должны понять, что им «есть что терять» в случае, если они отвернуться от либеральных демократий Европы.
Бербок прокомментировала переговоры США с Россией по Украине. Она пригрозила Соединенным Штатам политикой Zeitenwende, в ходе которой ранее были разорваны все связи с РФ.
При этом министр сказала, что по поводу германо-американских отношений «ничего еще не решено». Она считает, что надо подождать дальнейшего развития событий, чтобы принимать решение о второй Zeitenwende.
Также Бербок заявила, что принимать решение об урегулировании конфликта на Украине «в обход украинцев или европейцев», по ее мнению, нельзя.
Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. Он обвинил во всем украинского президента Владимира Зеленского и экс-лидера США Джо Байдена.