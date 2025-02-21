В Германии пригрозили США разрывом связей из-за высказываний Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила США разрывом связей, как ранее Европа поступила с Россией. Она сделала такое заявление на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Министр призвала увеличить давление на Вашингтон. По ее словам, американцы должны понять, что им «есть что терять» в случае, если они отвернуться от либеральных демократий Европы.

Бербок прокомментировала переговоры США с Россией по Украине. Она пригрозила Соединенным Штатам политикой Zeitenwende, в ходе которой ранее были разорваны все связи с РФ.

При этом министр сказала, что по поводу германо-американских отношений «ничего еще не решено». Она считает, что надо подождать дальнейшего развития событий, чтобы принимать решение о второй Zeitenwende.

Также Бербок заявила, что принимать решение об урегулировании конфликта на Украине «в обход украинцев или европейцев», по ее мнению, нельзя.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. Он обвинил во всем украинского президента Владимира Зеленского и экс-лидера США Джо Байдена.