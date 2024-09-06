Украине нечем платить солдатам ВСУ

Украинское Минобороны не имеет возможности до 20 сентября заплатить солдатам ВСУ надбавки за участие в конфликте против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу.

Чтобы бойцы ВСУ не остались без денег, депутатам ВР придется внести изменения в украинский бюджет. Голосование по этому вопросу в Верховной раде пройдет 17-18 сентября.

Пидласа отметила, что проблемы с выплатами солдатам ВСУ появились еще в первом квартале 2024 года. Это произошло из-за того, что Соединенные Штаты долго не предоставляли Украине соответствующую помощь из-за неодобрения закона Конгрессом.

В итоге Киеву пришлось приобретать военную технику, тратя деньги, заложенные на другие расходы. Поэтому украинские солдаты остались без выплат во второй половине 2024 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что его стране не хватает 15 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета в 2025 году. Чтобы продолжать конфликт с Москвой, Киев планирует увеличить налоги.