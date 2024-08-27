В Киеве заявили о нехватке 15 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киеву не хватает 15 млрд долларов для покрытия дефицита федерального бюджета в следующем году, сообщает РБК .

Как пишет агентство Reuters, дефицит украинского бюджета в текущем году составит около 38 млрд долларов. По оценкам киевских властей, общий дефицит бюджета на 2025 год оценивается в 35 млрд долларов. На сегодняшний день Украина может покрыть лишь 20 млн долларов.

Украинский премьер добавил, что для продолжения конфликта с РФ правительство страны намерено повысить налоги и увеличить заимствования на внутреннем рынке. Верховная рада должна обсудить сбор дополнительных средств в сентябре.

Ранее стало известно, что на Украине нет средств в бюджете для выплаты жалованья служащим ВСУ. Зарплаты украинских военных шли на закупку вооружений.