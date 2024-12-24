Украина предлагала Фицо компенсацию потерь от отмены транзита газа из России

По его словам, Фицо посчитал РФ более выгодным партнером для Словакии, чем Украина.

Так он прокомментировал слова Фицо о том, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов в обмен на вступление Украины в НАТО.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит российского газа через свою страну, между государствами может разгореться серьезный конфликт.

Путин провел встречу с Фицо в Москве 22 декабря. Политики обсуждали отношения двух государств, а также энергетические вопросы и проблемы с поставкой энергоресурсов. Поднимался вопрос и украинского конфликта.