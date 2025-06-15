Дипломат из Великобритании Иан Прауд рассказал, что общая сумма компенсаций за потери украинской армии составляет более 100 млрд долларов, сообщает «Лента.ру».

Об этом он написал в материале для журнала Responsible.

«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — считает британец.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что против ускоренного принятия Украины в ЕС. Он считает, что это создаст угрозу для сельского хозяйства и экономики союза.