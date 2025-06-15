Украина пойдет за помощью к Западу: назван размер компенсаций за потери ВСУ
Британский дипломат Прауд: компенсации за потери ВСУ превысили 100 млрд долларов
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Дипломат из Великобритании Иан Прауд рассказал, что общая сумма компенсаций за потери украинской армии составляет более 100 млрд долларов, сообщает «Лента.ру».
Об этом он написал в материале для журнала Responsible.
«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — считает британец.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что против ускоренного принятия Украины в ЕС. Он считает, что это создаст угрозу для сельского хозяйства и экономики союза.