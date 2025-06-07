Навроцкий предупредил об украинских рисках для европейской экономики

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью венгерскому изданию Mandiner заявил о своей позиции против ускоренного принятия Украины в Европейский союз, сообщает RT .

Политик подчеркнул необходимость учитывать национальные интересы стран-членов ЕС, включая Польшу.

По его мнению, украинское членство создаст угрозу для сельского хозяйства и экономики ЕС. При этом Польша должна защищать свои стратегические интересы. Поэтому, этот вопрос требует взвешенного подхода без поспешных решений.

Ранее новый польский лидер оставил возможность для диалога с Россией, хотя и не рассматривает это как приоритетное направление. Его заявление знаменует изменение польской позиции по украинскому вопросу после лет безоговорочной поддержки Киева.