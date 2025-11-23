сегодня в 15:03

Украина организовала первую встречу в Женеве по обсуждению мирного плана Трампа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что прошла первая встреча в швейцарской Женеве по обсуждению мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению конфликта с Россией. Членов делегации назначил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Ермак встретился с советниками по национальной безопасности глав Великобритании, Франции и Германии. Следующая встреча пройдет с американской делегацией.

Представители Украины настроены конструктивно. В целом ожидается ряд встреч в разных форматах.

Ермак заявил, что Украина собирается добиваться для себя якобы «справедливого мира».

Ранее сообщалось, что Трамп стремится получить согласие Киева на мирные инициативы к 27 ноября, то есть, Дню благодарения в США. Для американцев праздник важен, поскольку он олицетворяет собой единство и преодоление разногласий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.