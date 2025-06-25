Уиткофф: Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран

Американский лидер Дональд Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, сообщает РИА Новости .

«У него есть эта сверхъестественная способность понимать, когда именно нажимать на кнопку, а когда отступать», - отметил он.

По его словам, целью атаки Соединенных Штатов было устранение возможности исламской республики по обогащению урана.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня. Однако после наступления перемирия обе страны его нарушили.

Трамп осудил обе стороны, но отдельно обратился к Израилю, призвав его «не сбрасывать бомбы» на Иран. Между тем Тегеран объявил о своей победе над еврейским государством.