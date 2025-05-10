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Уиткофф передаст Путину список из 22 инициатив по прекращению огня на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передаст главе российского государства Владимиру Путину список из 22 предложений по урегулированию украинского конфликта.

«Американские, европейские и украинские переговорщики составили список из 22 предложений (по урегулированию конфликта - ред.), включая прекращение огня <…> Уиткофф должен будет представить его президенту РФ», — сообщает американский телеканал NBC.

Как отметил неназванный западный чиновник, в списке присутствует пункт, что Соединенные Штаты не поддержат вступление Украины в НАТО.

При этом неизвестно, когда состоится встреча Уиткоффа с Путиным для передачи списка предложений по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в столицу Украины для обсуждения мирной инициативы президента США Дональда Трампа.