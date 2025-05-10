сегодня в 10:26

Макрон, Мерц и Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в столицу Украины, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Согласно данным украинского МИД, переговоры в Киеве будут проходить в формате в рамках так называемой «коалиции желающих». При этом подробности встречи западных лидеров пока не раскрываются.

Как пишет агентство DPA, ключевой темой встречи станет обсуждение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, предложившего 30-дневное перемирие как основу для переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Владимир Путин прилагает максимальные усилия для поиска дипломатического решения украинского кризиса.