Керриган: отставка Зеленского после саммита РФ и США на Аляске будет логичной

Смена руководства Украины после состоявшегося 15 августа саммита между Россией и США на Аляске выглядит логичным шагом для всех участников процесса. Такое мнение высказал эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган, пишет РИА Новости .

Керриган отметил, что в условиях уменьшающейся международной поддержки Украина терпит поражение в конфликте. Он пояснил, что нынешнему президенту будет трудно изменить свою позицию, так как его лидерство основывалось на обещании победы в конфликте.

По мнению аналитика, продолжение военных действий до полного поражения может оказаться для Украины более разрушительным, чем согласие на переговоры с учетом текущей ситуации на фронте.

Керриган также предположил, что отставка украинского президента Владимира Зеленского позволит новому руководителю с чистого листа принять условия, которые для действующего президента неприемлемы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Лидеры двух стран в формате «три на три» провели переговоры, которые в таком составе длились 2 часа 45 минут. Позднее Трамп созвонился с Зеленским и лидерами стран Евросоюза и рассказал об итогах саммита. После этого стало известно, что Зеленский посетит Вашингтон 18 августа с рабочим визитом.