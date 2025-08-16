Зеленский поедет на встречу с Трампом в Вашингтон 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтон в США 18 августа. Прошедший сегодня разговор между политиками и лидерами государств НАТО оказался непростым, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Axios.

Переговоры Трампа с Зеленским и европейскими политиками шли не менее полутора часов. На них американский президент рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры глав РФ и США прошли вечером 15 августа в американском Анкоридже на Аляске. Они шли примерно три часа.

Официальный представитель генсека ООН рассказал, что организация приняла к сведению результаты состоявшегося 16 августа саммита между главами РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Там готовы поддержать любые усилия, нужные для достижения устойчивого мира в украинском конфликте.