В штаб-квартире ООН прокомментировали итоги переговоров Путина и Трампа

Официальный представитель генерального секретаря ООН в комментарии для ТАСС заявил, что организация приняла к сведению результаты состоявшегося 16 августа саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия, направленные на достижение устойчивого мира на Украине», — отметили в офисе генсека.

В ООН также приветствовали продолжение конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

Переговоры глав двух государств продолжались около трех часов.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин охарактеризовал переговоры как «полезные и обстоятельные», подчеркнув наличие множества перспективных направлений для двустороннего сотрудничества. Со своей стороны, Дональд Трамп констатировал, что стороны смогли найти точки соприкосновения по ряду вопросов, однако заключить конкретные соглашения по итогам встречи не удалось.