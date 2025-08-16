Трамп более 1,5 часа рассказывал Зеленскому об итогах саммита с Путиным

Axios: по итогам саммита на Аляске Трамп поговорил с Зеленским и лидерами ЕС

Американский президент Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами. Более 1,5 часа он рассказывал Киеву и Евросоюзу об итогах переговоров на Аляске, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

«Трамп более 1,5 часа беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным», — написал журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

Какими итогами саммита Трамп поделился с Зеленским и лидерами ЕС, не уточняется. Также пока неизвестна реакция украинского лидера.

Российско-американский саммит состоялся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп практически синхронно вышли из самолетов, встретились на красной дорожке, пожали друг другу руки, затем на одной машине без переводчиков уехали к месту проведения переговоров.

Общение Москвы и Вашингтона проходило в формате «три на три». Российскую делегацию возглавлял Путин, также с ним были глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Делегацию США возглавлял Трамп. Также в переговорах участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.