Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе интервью с бизнесменом Илоном Маском заявил, что у украинской армии не хватает солдат, сообщает ТАСС .

По его мнению, у киевского режима недостаточный мобилизационный ресурс для того, чтобы продолжать конфликт. А у РФ, наоборот, большая военная сила.

К тому же Россия за всю историю одержала крупные победы над многими сильными государствами. Например, она выиграла войну с Наполеоном Бонапартом и нацистской Германией, добавил Трамп.

Также во время интервью он заявил, что надеется поладить с российским президентом Владимиром Путиным, если победит на выборах главы США. Трамп отметил, что лидер РФ — хороший переговорщик.