У Трампа нет никакого плана завершения конфликта на Украине, заявила Польша

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, у будущего президента США Дональда Трампа нет плана урегулирования конфликта на Украине. По его словам, аналогичного плана нет и у команды республиканца, сообщает украинское издание «Униан» .

С таким заявлением Косиняк-Камыш выступил на авиабазе Рамштайн в Германии, где также появился украинский президент Владимир Зеленский. Глава польского Минобороны сказал, что пока что есть только сообщения СМИ и предвыборные обещания избранного президента США, однако «какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет».

«Мирного плана по Украине еще нет, его еще не представили», — сказал Косиняк-Камыш.

Между тем сам Зеленский заявил, что «делает все» для завершения конфликта на Украине в 2025 году. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что украинский кризис могут урегулировать уже к концу апреля.