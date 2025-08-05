В Главном разведуправлении (ГУР) Минобороны Украины есть сотрудницы-проститутки, которые добывают «уникальные сведения» во время интимных встреч с мужчинами, заявил глава спецслужбы Кирилл Буданов*. По его словам, в некоторых случаях куртизанки завладевали информацией, которая «сама за себя говорит» и не могла бы быть получена другими людьми. Фрагмент интервью Буданова* опубликован в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» .

В диалоге с украинской журналисткой Раминой Эсхакзай военный деятель рассказал о специфике работы разведчиков. Он признался, что «не видит проблемы» в том, чтобы агент при необходимости воспользовался услугами секс-работниц, если ему нужно получить информацию. Однако для этого, по словам Буданова*, оперативнику рекомендуется быть неженатым.

Во время беседы журналистка добавила, что спецслужбы Великобритании вербовали работниц борделей и получали от них необходимые данные, после чего спросила, делает ли так ГУР. Буданов* признался, что получение информации от девушек легкого поведения — это «обычный метод», который иногда приносит высокие результаты.

«А что вы так улыбаетесь? Вы понимаете, сколько мужчины иногда рассказывают, чтобы показать, какие они крутые, так сказать? Было получено несколько уникальных сведений, которые сами за себя говорят. Там просто говорят о таких вещах, о которых мы бы в принципе никогда не узнали», — признался главный украинский разведчик.

Буданов* добавил, что у людей «все работает на слабостях», и разведчики этим пользуются.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга