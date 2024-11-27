Туск предложил создать новую миссию патрулирования в Балтийском море

Премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул инициативу по созданию новой миссии патрулирования в Балтийском море. По его словам, она заключается в обеспечении безопасности якобы от российской угрозы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Politico.

Туск заявил, что над данной миссией должны работать те страны, действующие в Балтийском море, которые «испытывают чувство угрозы, исходящей от России». По его словам, патрулировать Балтийское море будет военно-морская полиция.

Премьер предложил запустить программу Navy Policing. Он отметил, что опыт запуска подобных проектов у них уже есть и напомнил об Air Policing — программе НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой.

Туск добавил, что Европа должна быть «едина». По его словам, если европейские страны будут действовать по отдельности друг от друга, то «Россия будет высокого уровня для каждого подразделения в отдельности».

Ранее стало известно, что Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани. Украина хочет использовать его в своих целях.