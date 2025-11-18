сегодня в 17:01

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме страны обвинил двух украинских граждан в подрыве польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, сообщает РИА Новости .

По его словам, польские спецслужбы, полиция и прокуратура провели «интенсивную работу». Их труды позволили вычислить двух исполнителей актов диверсий.

«Это два гражданина Украины», — сказал Туск.

После исполнения подрыва мужчины покинули польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.

При этом Туск утверждает, что украинцы якобы работали вместе с РФ. Однако доказательств он не привел.

Ранее в Польше дважды за сутки была повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Польские власти бездоказательно обвинили в этом Россию. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал эти обвинения лживыми.

