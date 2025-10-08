Тунберг рассказала о пытках в израильской тюрьме
Грета Тунберг рассказала, что ее и других активистов «Флотилии стойкости» подвергали пыткам в израильской тюрьме, сообщает RT с о ссылкой на Reuters.
«Она отказалась вдаваться в подробности, добавив, что ей не давали чистой воды, а другие задержанные были лишены жизненно важных лекарств», — рассказала она.
Согласно информации, опубликованной изданием The Guardian, экологическая активистка Грета Тунберг столкнулась с антисанитарными условиями и недостатком воды в израильской тюремной камере, кишащей насекомыми.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал активистку Грету Тунберг баламуткой и сумасшедшей.
