сегодня в 17:25

Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию 6 октября

После задержания на судне, направлявшемся в сектор Газа, шведскую активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию, сообщает «Царьград» .

«Тунберг прибудет в Грецию вместе с греческими гражданами, которые также были задержаны в Израиле после участия во флотилии», — говорится в сообщении турецкого информационного агентства Anadolu.

Всего власти Израиля планируют депортировать 165 активистов, решение одобрил лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Согласно информации, опубликованной изданием The Guardian, экологическая активистка Грета Тунберг столкнулась с антисанитарными условиями и недостатком воды в израильской тюремной камере, кишащей насекомыми.

Телеканал CBS сообщает, что Нетаньяху, глава правительства Израиля, дал личное разрешение на проведение военных действий против судов флотилии, в составе которой находилась Тунберг.

