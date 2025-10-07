Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей
Американский президент Дональд Трамп назвал активистку Грету Тунберг баламуткой и сумасшедшей, сообщает RT.
«Она просто баламутка… У нее проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу… Она такая сумасшедшая», — отметил он.
После задержания на судне, направлявшемся в сектор Газа, шведскую активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию.
Всего власти Израиля планируют депортировать 165 активистов, решение одобрил лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Согласно информации, опубликованной изданием The Guardian, экологическая активистка Грета Тунберг столкнулась с антисанитарными условиями и недостатком воды в израильской тюремной камере, кишащей насекомыми.
