Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей

сегодня в 02:47

«Она просто баламутка… У нее проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу… Она такая сумасшедшая», — отметил он.

После задержания на судне, направлявшемся в сектор Газа, шведскую активистку Грету Тунберг депортируют из Израиля в Грецию.

Всего власти Израиля планируют депортировать 165 активистов, решение одобрил лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Согласно информации, опубликованной изданием The Guardian, экологическая активистка Грета Тунберг столкнулась с антисанитарными условиями и недостатком воды в израильской тюремной камере, кишащей насекомыми.

