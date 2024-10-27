ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» набрала 59,1% голосов

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 59,1% голосов на выборах в парламент при подсчете 40% пересчитанных вручную бюллетеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.

«После подсчета данных с 1249 участков, то есть 40,1%, „Грузинская мечта“ получает более 364 тысяч голосов, то есть 59,1%». — сказано в сообщении.

Депутатские мандаты также получат представители основных оппозиционных парти — «Единство — Национальное движение» (9,9%) «Коалиция за перемены» (9,3%) «Сильная Грузия» (7,6%) и «За Грузию» (6,4%).

Подсчитанные электронно голоса по законам Грузии должны быть пересчитаны вручную для легитимности.

Ранее в оппозиции заявили, что не признают итоги выборов и в воскресенье начнут акции протеста.