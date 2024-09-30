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ЦАХАЛ развернул около пяти бригад на границе с Ливаном

Израильская армия развернула около пяти бригад на границе с Ливаном, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

По словам, американского чиновника, не все развернутые бригады планируют перейти границу с Ливаном.

Ранее сообщалось, что израильская армия намерена уничтожить иранские объекты в случае, если Тегеран снова решит нападать.

Израиль объявил часть приграничной территории с Ливаном, объявив ее военной зоной. Местным жителям запретили въезжать сразу в три населенных пункта после того, как начался новый этап войны.