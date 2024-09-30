ЦАХАЛ развернул около пяти бригад на границе с Ливаном
Израильская армия развернула около пяти бригад на границе с Ливаном, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
По словам, американского чиновника, не все развернутые бригады планируют перейти границу с Ливаном.
Ранее сообщалось, что израильская армия намерена уничтожить иранские объекты в случае, если Тегеран снова решит нападать.
Израиль объявил часть приграничной территории с Ливаном, объявив ее военной зоной. Местным жителям запретили въезжать сразу в три населенных пункта после того, как начался новый этап войны.