Тристан Тейт назвал Европу рассадником современных проблем

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Британский бизнесмен и двукратный чемпион мира по кикбоксингу Тристан Тейт раскритиковал Европу и Евросоюз, сообщает RT .

Тейт в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что Европа стала источником многих современных проблем.

«Европа — это рассадник многих проблем, которые мы видим в современном мире. На мой взгляд, Евросоюз крайне токсичен», — заявил он.

Ранее Тейт говорил, что Европейский союз возвел новый железный занавес от Греции до Португалии.

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