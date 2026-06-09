Тристан Тейт назвал Европу рассадником современных проблем
Британский бизнесмен Тристан Тейт раскритиковал Европу
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
Британский бизнесмен и двукратный чемпион мира по кикбоксингу Тристан Тейт раскритиковал Европу и Евросоюз, сообщает RT.
Тейт в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что Европа стала источником многих современных проблем.
«Европа — это рассадник многих проблем, которые мы видим в современном мире. На мой взгляд, Евросоюз крайне токсичен», — заявил он.
Ранее Тейт говорил, что Европейский союз возвел новый железный занавес от Греции до Португалии.
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