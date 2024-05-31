Трампу вынесли приговор по делу о порноактрисе

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка согласовало вердикт экс-президенту США Доналду Трампу, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Дело касается подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, пишет агентство.

При этом пока не сообщается о содержании приговора.

По версии следствия, порноактрисе Сторми Дэниэлс заплатили за молчание о ее связи с Трампом. Сам бывший глава американской администрации отрицает все обвинения.