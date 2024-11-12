Трампу понравились два пункта в «плане победы» Зеленского

Избранному президенту США Дональду Трампу в «плане победы» украинского коллеги Владимира Зеленского понравились два пункта. Документ киевский политик показывал еще в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Трампа заинтересовал доступ Соединенных Штатов к украинским ресурсам. Ему также понравилось предложение о том, чтобы заменить некоторые американские силы в Европе с помощью солдат ВСУ.

Associated Press писало, что Трамп может попробовать усадить Россию и Украину за стол переговоров в первую неделю своего президентства. Инаугурация политика пройдет 20 января 2025 года.

Ранее издание Washington Post писало, что Соединенные Штаты могут признать новые российские регионы для завершения украинского конфликта. Трамп в частном порядке дал понять, что поддержал бы такое соглашение.