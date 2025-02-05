Трампа захотели выселить из Белого дома спустя две недели с возвращения

Член Палаты представителей США от Демпартии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент новому президенту США Дональду Трампу. Демократ обвинил президента-республиканца в «подлых предложениях и подлых деяниях», сообщает РИА Новости .

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента», — сказал Грин.

Конгрессмен полагает, что Трамп заслуживает импичмент за свою политику по сектору Газа.

Ранее американский президент заявил, что США начнут восстанавливать палестинский анклав. Политик также предложил переселить жителей Газы в Египет или Иорданию. Предложение Трампа уже раскритиковали в Палестине.

Американский лидер также говорил, что потенциал Газы «невероятен», а анклав можно прекратить в «ближневосточную Ривьеру».

Импичмент Трампу маловероятен, поскольку Республиканская партия имеет большинство мест в обеих палатах Конгресса.