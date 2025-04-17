Трамп ждет на этой неделе ответа от РФ по предложению о прекращении огня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает на этой неделе какого-либо ответа со стороны России по предложению о прекращении огня на Украине, пишет РИА Новости .

При этом он не уточнил, какие именно пункты предусматривает в себе сделанное предложение. Лидер США надеется получить ответ от России до конца текущей недели.

«Мы скоро услышим от них (ответ — ред.), на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Американский лидер также отметил, что допускает введение дополнительных торговых мер в отношении Москвы, если никакой реакции не последует.

Ранее США и РФ договорились о введении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики со стороны России и Украины. Однако ВСУ регулярно и намеренно нарушали эти договоренности. 17 апреля Россия запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по объектам энергетики.

Ранее в МИД РФ сообщили, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию текущего конфликта. По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина, ответственность за это лежит на Украине.