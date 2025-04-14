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МИД РФ: между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию кризиса

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что между Россией и Украиной нет контактов по урегулированию украинского кризиса. По его словам, ответственность за это лежит полностью на Киеве, пишут « Известия ».

По его словам, киевское руководство демонстрирует недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру.

«Подтверждение такой безответственной позиции мы видим и сейчас», — сказал Галузин.

Он отметил, что киевский режим нарушает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

Украинская армия продолжает нарушать российско-американские договоренности о прекращении огня. За сутки ВСУ 5 раз атаковали объекты энергетики РФ.

18 марта на 30 дней были заключены договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако киевский режим не спешит их соблюдать.