МИД РФ: между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию кризиса
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что между Россией и Украиной нет контактов по урегулированию украинского кризиса. По его словам, ответственность за это лежит полностью на Киеве, пишут «Известия».
По его словам, киевское руководство демонстрирует недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру.
«Подтверждение такой безответственной позиции мы видим и сейчас», — сказал Галузин.
Он отметил, что киевский режим нарушает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.
Украинская армия продолжает нарушать российско-американские договоренности о прекращении огня. За сутки ВСУ 5 раз атаковали объекты энергетики РФ.
18 марта на 30 дней были заключены договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако киевский режим не спешит их соблюдать.