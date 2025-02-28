Американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Украине придется пойти на компромисс в вопросе урегулирования конфликта с Россией, так как у Киева уже заканчиваются солдаты, пишет РИА Новости .

По словам Трампа, Украине все равно придется уступить России в урегулировании конфликта.

«Ты похоронен там. Твои люди умирают. У вас не хватает солдат. Послушай, у тебя не хватает солдат», — заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Ранее Трамп накричал на Зеленского и заявил, что тот не имеет права отказываться от прекращения огня. США хотят завершить конфликт как можно скорее, чтобы сохранить жизни людей.