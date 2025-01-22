Трамп заставил извиняться церковь, просившую его милосердия к извращенцам

Новый президент США Дональд Трампа потребовал извинений от женщины-епископа и ее церкви после того, как священнослужитель попросила его проявить милосердие к извращенцам и нелегалам. Политик заявил, что епископ «не очень хорошо» справляется со своими обязанностями, сообщает «Царьград» со ссылкой на пост республиканца в его соцсети Truth Social.

На днях Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне. Там епископ попросила его проявить сочувствие к нелегальным мигрантам и извращенцам, которые не рады его возвращению в Овальный кабинет.

Трамп ответил, что священнослужитель втянула церковь в политику «очень неблагородным способом». В своей речи епископ также не упоминала о нелегалах, которые «убивали людей» в США, заявил президент.

«Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!» — написал Трамп.

Тем временем Трамп утвердил сроки урегулирования конфликта на Украине, дав своему спецпосланнику Киту Келлогу 3 месяца на разрешение кризиса.