Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием
Американский президент Дональд Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием, сообщает РИА Новости.
«Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине», — сообщается в распространенных Белым домом выдержках из речи Трампа.
Также Трамп намерен заявить, что США потратили сотни миллиардов на Украину, а Европа — на покупку нефти и газа у России.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о разработке мирного договора по украинскому конфликту. По его словам, в этих целях Вашингтон взаимодействует с Москвой.
Между тем Верховная рада поддержала мирные инициативы президента США Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Там уверены, что республиканец сыграет в этом важную роль.