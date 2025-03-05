Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием

Американский президент Дональд Трамп заявит конгрессу, что без устали работает над украинским урегулированием, сообщает РИА Новости .

«Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине», — сообщается в распространенных Белым домом выдержках из речи Трампа.

Также Трамп намерен заявить, что США потратили сотни миллиардов на Украину, а Европа — на покупку нефти и газа у России.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о разработке мирного договора по украинскому конфликту. По его словам, в этих целях Вашингтон взаимодействует с Москвой.

Между тем Верховная рада поддержала мирные инициативы президента США Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Там уверены, что республиканец сыграет в этом важную роль.