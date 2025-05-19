Трамп заявил о достигнутом прогрессе в переговорах с Путиным об Украине

Американский президент Дональд Трамп по итогам состоявшегося 19 мая телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже достигнут определенный прогресс, сообщает РИА Новости .

«Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации», — заявил Трамп в Белом доме, когда комментировал усилия США по урегулированию украинского кризиса.

Путин также пообщался с журналистами после разговора с Трампом. По его словам, телефонный диалог с американским коллегой длился более двух часов и получился «весьма» полезным. Стороны успели обсудить в том числе вопрос остановки боевых действий. Путин и Трамп обменялись мнениями на этот счет.

Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.