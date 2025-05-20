Трамп заявил, что у него есть красная линия по усилиям США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям Соединенных Штатов в мирном процессе по Украине, пишет ТАСС .

«У меня есть определенная (красная, — прим. ред.) линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — сказал он.

Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.