Трамп заявил, что твердо намерен положить конец конфликту на Украине

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что, если бы он был президентом в 2022 году, то украинский конфликт никогда бы не произошел. Республиканец отметил, что намерен положить конец этому кризису назло всем критикам, сообщает ТАСС .

По словам Трампа, некоторые его коллеги годами работали «над всеми этими конфликтами», но не смогли ничего достичь по части их урегулирования. Он назвал их «глупыми» людьми, которые только усложняют ситуацию.

Трамп отметил, что хочет разобраться с урегулированием конфликта на Украине как можно быстрее, несмотря на критику «завистников».

«Я разберусь с этим — я всегда это делаю», — сказал американский президент.

15 августа Трамп встретился на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал эти переговоры «очень позитивными». После саммита российский лидер заявил, что Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине.

18 августа украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Эксперты считают, что эти переговоры могут кардинально изменить ход событий вокруг Украины.