Трамп заявил, что США были бы в опасности, если бы не взаимопонимание с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были бы в опасности, если бы не взаимопонимание с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас как страну в опасное положение», — подчеркнул он.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону перспективы мирного урегулирования на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Накануне, 18 августа, в Белом доме прошли переговоры с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. После встречи американский президент позвонил российскому коллеге, с которым в том числе обговорил перспективы его контактов с главой Украины. Трамп также анонсировал трехстороннюю встречу с ним, Путиным и Зеленским.

После поездки в Белый дом Зеленский утверждал, что готов к личным переговорам с Путиным.

В начале августа глава России также говорил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с украинским лидером, но для нее нужны условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».