Трамп заявил, что Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал слово, временно приостановив удары по Украине, сообщает РИА Новости.
«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (На любой срок. — прим. ред.), потому что там очень-очень холодно», — отметил Трамп.
По его словам, он общался с Путиным, но не раскрыл детали и дату разговора.
Ранее американский лидер заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина приостановить удары по Киеву и другим украинским городам на неделю из-за сильных холодов. По его словам, президент РФ согласился на его просьбу, что «стало неожиданным».
Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил о невозможности его встречи с Путиным в Москве. Также он добавил, что ВСУ не будут бить по российским энергообъектам, если Россия прекратит подобные удары со своей стороны.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.