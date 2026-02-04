Трамп заявил, что Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине

«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (На любой срок. — прим. ред.), потому что там очень-очень холодно», — отметил Трамп.

По его словам, он общался с Путиным, но не раскрыл детали и дату разговора.

Ранее американский лидер заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина приостановить удары по Киеву и другим украинским городам на неделю из-за сильных холодов. По его словам, президент РФ согласился на его просьбу, что «стало неожиданным».

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил о невозможности его встречи с Путиным в Москве. Также он добавил, что ВСУ не будут бить по российским энергообъектам, если Россия прекратит подобные удары со своей стороны.

