«То же, что встретиться с Путиным в Киеве»: Зеленский отказался ехать в Москву

Зеленский заявил о невозможности его встречи с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Москве просто невозможна, сообщают «Осторожно, новости» .

«Безусловно это невозможно, чтобы я встретился с Путиным в Москве. Это то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве», — пояснил журналистам глава киевского режима.

Он подчеркнул, что возможность встречи с Путиным в Белоруссии тоже не рассматривается.

Кроме того, Зеленский опроверг заключение так называемого «энергетического перемирия» между РФ и Украиной. При этом он отметил, что ВСУ не будут бить по российским энергообъектам, если Россия прекратит подобные удары со своей стороны.

Что касается переговоров в Абу-Даби, то их, по мнению президента Украины, могут перенести из-за напряженной ситуации в Иране.

Зеленский высказался о возможности вступления Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что страна будет готова к этому в 2027 году.

«Нас интересует фаст-трек. Будет гибридная война против украинского вступления в Евросоюз. Поэтому я хочу сделать все, чтобы получить дату», — заявил Зеленский.

