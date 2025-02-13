Трамп заявил, что провел 12 февраля «великолепные переговоры»

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Созвонившийся 12 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел «великолепные переговоры», сообщает ТАСС .

Республиканец рассказал об итогах своих бесед с главами двух государств. Он положительно оценил оба телефонных разговора.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера», — сказал Трамп.

По словам президента США, он видит возможность для завершения украинского конфликта.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они обсуждали завершение украинского кризиса и пришли к выводу, что урегулировать конфликт нужно в ближайшее время.

После этого Трамп позвонил Зеленскому. Республиканец заявил, что вторая беседа тоже прошла «очень хорошо».